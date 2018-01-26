منع القضاء البرازيلي الرئيس الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الخميس من مغادرة البرازيل، ذلك قبل ساعات من سفره الى افريقيا، غداة تشديد محكمة الاستئناف العقوبة الصادرة بحقه.

وكان لولا يعتزم التوجه الى اديس ابابا باثيوبيا للمشاركة في مؤتمر لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) لكن قاضيا فدراليا “أمر بمنع الرئيس الاسبق من مغادرة” الأراضي البرازيلية، على ما أعلنت وزارة العدل مساء الخميس. وقالت الوزارة “نحن نطبق الامر القضائي بسحب جواز سفر الرئيس الاسبق”.

يأتي ذلك غداة تكرار لولا دا سيلفا التأكيد انه عازم على العودة الى السطة على الرغم من قرار محكمة الاستئناف الاربعاء ادانته بالفساد.

وقال لولا البالغ الثانية والسبعين من العمر مساء الاربعاء، خلال تظاهرة ضمت الالاف من ناشطي اليسار في ساو باولو كبرى مدن البلاد “الان، اريد ان اكون مرشحا للانتخابات الرئاسية”.

وقبل تصريح لولا بساعات، كان ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في بورتو اليغري بجنوب البرازيل قد اتفقوا الاربعاء بالاجماع على ان لولا مذنب، وقد شددوا عقوبة سجنه من تسعة اعوام وستة اشهر الى 12 سنة وشهر واحد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية