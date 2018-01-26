قال البيت الابيض الخميس ان الرئيس دونالد ترامب سيقترح على الكونغرس فتح الطريق امام منح الجنسية الاميركية لـ 1.8 مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وسيستفيد من هذه الخطة التي تمتد على فترة تراوح بين 10 و12 سنة، المهاجرون الشباب المعروفون بـ”الحالمين” (دريمرز) الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عندما كانوا اطفالا، فضلا عن المهاجرين الذين لم يستفيدوا من برنامج “دكا” الموقع من الرئيس السابق باراك اوباما.

كما سيطلب ترامب من الكونغرس تمويلا قدره 25 مليار دولار لبناء جدار حدودي مع المكسيك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية