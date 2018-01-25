أعلنت السلطات العراقية الخميس تسلم وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني المدان بقضايا فساد مالي من “الانتربول” بعد اعتقاله في العاصمة اللبنانية بيروت في ايلول/سبتمبر الماضي.

وقالت مصادر عراقية إن “وزير التجارة الاسبق وصل الى مطار بغداد بعد تسلمه من الشرطة الدولية الانتربول”، وتابعت انه “اول مسؤول بدرجة وزير يأتي مخفورا بصحبة مأمور عراقي ومفرزة من الشرطة الدولية”.

واضافت المصادر انها “المرة الاولى التي تستجيب بها الانتربول لطلب حكومي بهذا المستوى”.

وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت السوداني في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة القاء قبض صادرة من الشرطة الدولية في ايلول/سبتمبر الماضي.

وأصدرت المحاكم العراقية عام 2012 حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات على السوداني لإدانته بقضايا فساد إداري ومالي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية