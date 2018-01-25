أعلنت الصين الخميس أنها تلقت دعوة للمشاركة في مناورة بحرية بقيادة الولايات المتحدة الاميركية رغم التوتر بين بكين وواشنطن في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان في حديث له “تلقينا الدعوة الاميركية”، واشار الى أن “وفدا صينيا توجه الى الولايات المتحدة لمناقشة الترتيبات”.

وشارك الجيش الصيني للمرة الأولى العام 2014 في “ريمباك” المناورة البحرية الدولية الأكبر التي تجمع كل عامين في المحيط الهادئ نحو 20 دولة بقيادة أميركية وشاركت الصين أيضا في المناورة العام 2016.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية