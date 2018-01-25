أعلنت فنزويلا اليوم الخميس ان سفير إسبانيا في كاراكاس “شخصا غير مرغوب فيه” على أراضيها، بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحكومة الاشتراكية في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا إن حكومته اتخذت هذه الخطوة بسبب “الاعتداءات المتواصلة والتدخلات المتكررة في شؤون بلدنا الداخلية من قبل الحكومة الإسبانية”.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على 7 مسؤولين فنزويليين كبار، بينهم وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات الوطنية ورئيس بلدية كاراكاس، وذلك “نظرا لاستمرار تدهور الأوضاع في فنزويلا”.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن هؤلاء المسؤولين “متورطون في خرق المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان”.

المصدر: روسيا اليوم