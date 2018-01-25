طالبت رئيسة بلدية “غازي عنتاب” التركية، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بالوفاء بتعهداته، فيما يخص زيادة تمويل اللاجئين السوريين.

وفي حديث لوكالة “رويترز” قالت فاطمة شاهين رئيسة البلدية خلال زيارة لمقر الاتحاد في بروكسل: “نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يفي بوعوده بأسرع وسيلة ممكنة.. عليهم أن يحولوا أقوالهم إلى أفعال”.

وأضافت شاهين “أبرمنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي وأنقرة تنفذ شروطها بشكل كامل”، مضيفة أن “الدفعة الأولى من المساعدات التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات يورو ينبغي أن تصل سريعا، ولا يوجد يقين بشأن الدفعة الثانية في الوقت الراهن. ونحن نريد أن يحدث كل شيء كما وعدوا به وبأسرع وقت ممكن”.

وتسعى شاهين التي ستجتمع مع كبار المسؤولين في مجال الهجرة والإغاثة الإنسانية بالاتحاد الأوروبي، لأن يدفع الاتحاد المزيد من المساعدات خاصة بعد أن تحولت بلديتها من تقديم الغذاء والمأوى للاجئين إلى توفير التعليم والخدمات الصحية والوظائف لهم.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا استقبلت نحو 3.5 مليون لاجئ من سوريا وآوت مدينة “غازي عنتاب” الواقعة جنوبي البلاد قرب الحدود الشمالية مع سوريا 500 ألف لاجئ.

المصدر: وكالة رويترز