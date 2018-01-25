أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 25-01-2018

النهار

• يقول عارفون بالوضع الشيعي إنه بعد اتفاق الثنائي على تقاسم المقاعد النيابية في المناطق بدأ مرشحون بتلقي التهانئ بفوزهم الم

• سجلت حملات سياسية هادئة بين انصار النائبين وليد جنبلاط وطلال إرسلان على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفيات انتخابية.

• تبيّن أن وزارة البيئة طلبت في شهر تشرين الثاني الماضي إقفال مكب بيت شباب متوقعة حصول الكارثة لدى تساقط الأمطار.

اللواء

• أوعز لمفوضين من تيّار بارز بالسجالات السياسية، إطفاء المحركات لبعض الوقت، في ما خصَّ «الميثاقية والدستورية».

• يجري تضخيم العدد الذي يُمكن أن يحصده حزب سياسي، في إطار الحشد والترويع، وترجيح كفة الخيارات اللاإنتخابية.

• يغلب الاتجاه في الانتخابات المقبلة على الترشيحات العائلية، بدل الإنمائية والحزبية، لاعتبارات تتعلق بالمعطيات الإقليمية والدولية المحيطة.

الجمهورية

• لوحظ أن فريقاً سياسياً بدأ يُبلغ نوّابه الذين ليس لهم حظوظ بالترشّح لهذه الدورة الإنتخابية فيما فريق آخر تاركٌ الجميع لديه في حيرة كاملة.

• بات أحد التيارات مع نتيجة الأرقام التي يملكها، يتخوّف جدّياً من إمكان تحقيق أحد المنشقّين عنه خرقاً في دائرة بيروت الأولى وخصوصاً إذا تحالف مع الجمعيات المدنية.

• أعرب مسؤول سياسي عن إعتقاده بأن أزمة استجدّت أخيراً بين مرجعَين ليست نقطة الخلاف الوحيدة وهو خائف لأنه يعرف التفاصيل.

المستقبل‎

• قيل إن جهات مصرفية وصفت “الهجمات” المتتالية ضد القطاع المصرفي بأنها “مشبوهة” وأن من يقف وراءها قوى سياسية درجت على اطلاق شائعات لا تمت الى الحقيقة بصلة لأغراض انتخابية.

الشرق

• يستعد البطريرك بشارة بطرس الراعي لاجراء اتصالات على مستويين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة للدفع باتجاه العمل من اجل اعادة النازحيين السوريين الى سوريا…

• مصدر وزاري تابع الرئيس عون في زيارته الكويت، لم ينف ولم يؤكد ما اذا كانت حضرت في اللقاء مع امير الكويت، امكانية تصحيح الخلل اللبناني مع قيادات سعودية…

• تعد جهات نقابية لتتحرك على اكثر من صعيد بهدف حفظ المنتوج اللبناني الزراعي والصناعي من اية منافسة خارجية والعمل على اعادة النظر بالرسوم الجمركية

البناء

• قالت مصادر في المعارضة السورية إنّ الأزمة التي تجتاح صفوفها هذه الأيام على خلفية الضغوط التركية الخاصة بتسليم أوراق الحلّ السياسي لموسكو هي الأصعب والأخطر حيث تتعرّض هيئات المعارضة لانقسام لا سابق له وقد تتعرّض مؤسساتها السياسية والعسكرية لانشقاقات تظهر فيها هيئات رافضة للحل السياسي وتخرج من معادلة التفاوض وأخرى تتأقلم مع المتغيّرات، وأنّ كلّ شيء ينتظر معرفة حدود الدعم السعودي والأميركي لمناوئي الحلّ الروسي…

المصدر: صحف