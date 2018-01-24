مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاربعاء 24-1-2018 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2018 - 21:27
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المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا: "محادثات السلام السورية" المرتقب أن تستأنف الخميس في فيينا تجري في مرحلة حرجة جدا
وزير الخارجية الروسي بحث هاتفيا مع نظيره الأميركي العملية العسكرية التركية شمال سوريا والتحضير لمؤتمري فيينا وسوتشي
الخارجية الروسية: سيرغي لافروف شدّد خلال الاتصال على أن السوريين أنفسهم فقط يحق لهم تحديد مصير بلادهم
الخارجية الروسية: تصريحات المسؤولين الأميركيين حول الهجمات الكيميائية في سوريا استفزازية وواشنطن تمارس التضليل الاعلامي
وزير الخارجية الفرنسي: المحادثات السورية في فيينا الخميس هي "الأمل الأخير" لحل الأزمة السورية ونأمل برسم "أجندة للسلام"
وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو: وزير الخارجية الأميركي اقترح اقامة خط أمني بامتداد 30 كم في سوريا
مراسل المنار: 10 جرحى على الأقل باستهداف وحدات الحماية الكردية مدينة كيليس التركية الحدودية مع سوريا بالقذائف
مواقع كردية: غارات تركية استهدفت محطة المولدات لسد "ميدانكة" بريف عفرين ما تسبب بتوقف تولّد الطاقة للمضخات في المنطقة
المرصد المعارض: مقتل أكثر من 48 مسلحا من فصائل "الجيش الحر" بالاشتباكات مع "وحدات الحماية الكردية" بأرياف مدينة عفرين
المرصد المعارض: مقتل 42 مسلحا من "الوحدات الكردية" بالقصف الجوي والاشتباكات منذ بدء العدوان على مدينة عفرين
فلسطين المحتلة: مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجنود الصهاينة في بلدة العيساوية في القدس المحتلة
اعلام العدو: تضرر عدد من مركبات المستوطنين قرب بلدة حلحول شمال الخليل اثر رشقها بالحجارة
مصادر يمنية: تدمير آلية تابعة لقوى العدوان السعودي الأميركي بعبوة ناسفة في صحراء البقع قبالة نجران
مصادر يمنية: مدفعية الجيش واللجان تستهدف مواقع للجيش السعودي والموالين لهم في الشرفة وصحراء البقع في نجران
مصادر يمنية: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في موقع الفريضة في جيزان
منتدى البحرين لحقوق الانسان: محاكم السلطة تقرر ترحيل 8 مواطنين من ضمن 31 أسقطت جنسيتهم
مكتب الرئيس سعد الحريري ينفي أن يكون قد أدلى بأي تصريح لأي وسيلة اعلام "اسرائيلية" في دافوس أو غيرها
مديرية المخابرات توقف محمد الحجيري المرتبط بالارهابي الفار السوري صطام الشتيوي المتورط الاساسي بتفجير برج البراجنة 2015
الحجيري مشتبه به بالمشاركة بقتل الشهيدين الرائد بشعلاني والمؤهل زهرمان والاعتداء على الجيش ونقل الأسلحة للارهابيين
لبنان: المحكمة العسكرية تصدر حكمين بالاعدام بحق الإرهابيين بلال وعمر ميقاتي
مصر: الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم ترشيحه رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المقررة بين 26 و28 اذار/مارس المقبل
السعودية: الملك سلمان يبحث مع رئيس مجلس النواب الاميركي بول راين العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الثنائي
بريطانيا: وزير شؤون بريكست توقع ابرام اتفاق مع الاتحاد الاوروبي حول المرحلة الانتقالية قبل نهاية شهر اذار/مارس المقبل
البرازيل: الرئيس السابق لولا دا سيلفا ينتظر صدور قرار الاستئناف ضد الحكم بإدانته بالفساد للبت بترشحه للانتخابات المقبلة
افغانستان: منظمة "انقذوا الاطفال" تعلّق عملها اثر الهجوم الذي شنه داعش على مقرها في جلال اباد شرق البلاد وأوقع 3 قتلى
الخارجية الباكستانية تدين قيام طائرة أميركية مسيّرة بغارة على مخيم للاجئين الافغان بمنطقة كرام شمال غرب باكستان
ليبيا: القوات الأمنية تلقي القبض على عصابة هجرة غير شرعية بمنطقة القداحية جنوب سرت تتكون من 5 ليبيين وفلسطيني
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاربعاء 24-1-2018
منذ 2 ساعة
24 January، 2018
تقارير مصورة
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاربعاء 24-1-2018.
المصدر:
قناة المنار
مقدمة نشرة اخبار المنار
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