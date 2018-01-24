أكد رئيس تكتل نواب بعلبك – الهرمل النائب حسين الموسوي، أن “التدخل السافر الإستكباري للأميركيين في لبنان، يجعلنا نتساءل: لماذا تقوم قيامة البعض لو زار أخ عربي بلدنا وألقى السلام من حدود الوطن على فلسطين السليبة؟ في حين نرى هذا البعض وأمثاله كأن الطير على رؤوسهم لا ينبسون ببنت شفة كأنهم لا يبصرون ولا يسمعون عندما يكون زمر يأجوج ومأجوج في مكاتب إداراتنا وصالونات بعض المسؤولين يأمرون وينهون والأغلب مؤدب لا يعرف غير كلمة نعم أو يس؟”.

اضاف: “إننا نحمل من يعنيهم الأمر المسؤولية الوطنية والأخلاقية عن ترك الأمور على هذه الحال الشاذة المخجلة، وأن يقوموا بدورهم وفق الأصول في حفظ سيادة لبنان واللبنانيين ووضع حد لهذا التمادي في التعاطي الشرير الهدام، خصوصا تجاه الذين حفظوا ويحفظون بدمائهم وكل ما يملكون أمن وحرية وإستقرار الوطن في مقاومة العدو الصهيوني التكفيري المستخدم من قبل الأميركيين وعملائهم الأمراء والأجراء لإشعال النار في لبنان كما أشعلوها في المنطقة عموما، وليبقى الكيان الإسرائيلي الغاصب مرتاحا في تنفيذ مشاريعه التوسعية وإغتصابه للقدس وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام