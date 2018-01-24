أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن آلية التحقيق الدولي فشلت في إجراء تحقيقات موضوعية حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وأضحت أداة للتلاعب السياسي.

وقال نيبنزيا اليوم خلال اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا، أن موسكو قدمت مشروع قرار حول إنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا تعمل على أساس بيانات “لا تشوبها شائبة ودامغة” التي يتم جمعها بطريقة شفافة وجديرة بالثقة.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو قلقة من مسألة استخدام السلاح الكيميائي لأغراض إرهابية ليس في سوريا فحسب، بل في المنطقة.

المصدر: وكالات