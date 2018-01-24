أكد متحدث باسم البنتاغون أن الولايات المتحدة ستوقف تسليح الجماعات المقاتلة في سوريا، في حال قيامها بعمليات عسكرية غير موجهة ضد تنظيم “داعش”.

وقال المتحدث أدريان رانكين- غالاوي لوكالة “تاس” إن الجيش الأمريكي يساعدون الجماعات المسلحة في سوريا “من أجل تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم “داعش”.

وأضاف أن على هذه القوات أيضا منع تدفق الإرهابيين التابعين للتنظيم، الذي يشارف على نهايته في سوريا، موضحا أن واشنطن تهدف لهزيمة “داعش” وغيره من الجماعات الإرهابية في سوريا، ومنع تلك الجماعات من العودة إلى المناطق المحررة.

وبخصوص الحملة العسكرية التركية في عفرين، أكد المتحدث أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية”، إذ واشنطن لطالما بعثت برسالة واضحة لتركيا مفادها بأن توريدات الأسلحة إلى تلك القوات، ستكون محدودة ولمهمات معينة.

المصدر: وكالات