أكد القيادي في “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس أن “قوات الحشد تتولى تأمين ومسك طرق مهمة وأساسية على الحدود العراقية السورية”، وشدد على ان “الحشد سيبقى مع بقية صنوف القوات الأمنية لمواجهة التحديات”.

وقال المهندس في كلمة خلال احتفالية تكريم عدد من عوائل الشهداء في البصرة الثلاثاء إن “قوات الحشد الشعبي تقوم بمسك وتأمين طرق مهمة وأساسية على الحدود العراقية السورية وداخل العراق”.

وأضاف المهندس ان “الحشد الشعبي لمواجهة تنظيم داعش الإجرامي أمنيا بعدما طوى صفحته عسكريا بالتعاون مع القوات الأمنية بمختلف صنوفها”، مشيرا إلى “استمرار التعاون والبقاء كتف لكتف مع القوات الأمنية لمواجهة التحديات”.

المصدر: بريد الموقع