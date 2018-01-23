قال امين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النيابي في لبنان النائب ابراهيم كنعان “لسنا مكسر عصا لاحد ولن نسمح بعد اليوم لكل باحث عن صوتين في الانتخابات بالتطاول على العهد”، وتابع “من يريد الحل للنفايات ليشارك في العلاج لا في الاستغلال السياسي”.

واعتبر كنعان في حديث له الثلاثاء ان “‏تحويل ملفات النفايات الى سلعة انتخابية للمتاجرة عيب علينا ان نحاسب عليه”، وتابع أن “بيئتنا وصحتنا ليست للمزايدة”، واوضح ان “المسؤولية تقتضي تنظيف الشاطئ لكن مع لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات والانتقال فورا للمعامل وهذا كل الفرق بين من يعمل ومن يستغل”.

ورأى أن “هناك استغلالا سياسيا من قبل حزب الكتائب لملف النفايات فيما وزراؤه الثلاثة في حكومة الرئيس تمام سلام وافقوا على الخطة التي اعترض عليها وزراء التيار الوطني الحر ومن ثم عاد حزب الكتائب وانقلب على موافقته واعتصم واقفل مطمر برج حمود”، ولفت الى ان “النتيجة كانت تكدس النفايات بين المنازل في المتن الشمالي واضطرت البلديات في بعض الاماكن للجوء الى مطامر عشوائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام