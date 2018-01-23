استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب الثلاثاء عضوي “اللقاء الديمقراطي” النيابي النائبين نعمة طعمة وأكرم شهيب، وجرى البحث في الاوضاع العامة.

وتحدث شهيب بعد اللقاء حيث قال “في إطار التشاور والتنسيق الدائم الذي يقوم به الحزب التقدمي الإشتراكي مع القوى الفاعلة في الجبل تاتي هذه الزيارة”، مشيرا إلى أن “جنبلاط يسعى إلى تفاهم واسع يضم كل مكونات الجبل حيث يعطى كل صاحب حق حقه”.

واضاف شهيب ان “عنواننا الدائم في الاتصالات التي نجريها هو المصالحة الشراكة والتنوع فهكذا نحن في اللقاء الديمقراطي وسنبقى كذلك ونسعى دائما إلى التحاور مع الأفرقاء كافة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان”، وتابع “الإنتخابات ستنتهي إنما العلاقات ستبقى بين الجبل وبين أهله خصوصا بعد المصالحة التاريخية التي نؤكد كل يوم أهميتها ودورها فهي باقية وثابتة”.

ولفت شهيب الى ان “الاتصالات مستمرة مع حزب القوات كما أننا على اتصال مع كل القوى الأخرى في الجبل”، وشدد على أن “لا شيء واضحا حتى الساعة”، كاشفا أن “لا وجود لنقاط اختلاف مع القوات وإنما اتفاق على أمور عديدة”.

وعما إذا كانت هناك إمكانية لتحالف انتخابي بين “القوات” و”الإشتراكي” في الجبل، قال شهيب “نسعى إلى أن نكون مع القوات وأفرقاء آخرين في لوائح مشتركة ليس فقط في الشوف وإنما في البقاع الغربي، راشيا، بعبدا، حاصبيا وبيروت”، واوضح ان “الإتصالات جارية مع كل الأفرقاء كالتيار الوطني الحر، تيار المستقبل، الكتائب اللبنانية، والوزير طلال ارسلان، إلا أن حتى الساعة لا تزال الصورة ضبابية”.

أضاف: “إن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط سيعلن الأحد المقبل أسماء مرشحي اللقاء الديمقراطي”، مشددا على أن “الوزير السابق ناجي البستاني ليس مرشحا عن الحزب التقدمي الإشتراكي وإنما هو من ضمن الأسماء المختارة في اللقاء الديمقراطي لا سيما أنه يتمتع بحيثية نحترمها ومن الأسماء التي أعلن عنها جنبلاط خلال لقائه التلفزيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام