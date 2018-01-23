جرائم العدوان في محافظة صعدة تأتي بعد أقل من 24 ساعة على جريمتين مروعتين في مديرية سحار بذات المحافظة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2018 - 20:03
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مصادر يمنية: استشهاد 9 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأتان في غارة للعدوان على سيارتهم في منطقة آل علي بمديرية رازح في صعدة
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وزير الداخلية الاسباني: تأهب أمني لمنع عودة السياسي الكاتالوني المنادي بالاستقلال كارليس بوتشيمون إلى البلاد
الخارجية الأميركية: مقتل أميركيين 2 في هجوم لطالبان على فندق الانتركونتيننتال في كابول نهاية الأسبوع الماضي
محققون أميركيون استجوبوا وزير العدل جيف سيشنز ضمن التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة
جرائم العدوان في محافظة صعدة تأتي بعد أقل من 24 ساعة على جريمتين مروعتين في مديرية سحار بذات المحافظة
منذ 48 mins
23 January، 2018
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