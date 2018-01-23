عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء: 23-01-2018‏‎

النهار‎:

قال وزير إن رئيس الكتائب يعرف جيداً من أين تؤكل الكتف وقد جاء ملف النفايات لمصلحته في ظل تقصير رسمي‎

يعمل مرشح متني مستقل على تقريب وجهات النظر بين رئيسي القوات والكتائب‎

عبّر كثيرون من أهالي كسروان عبر وسائل التواصل عن استيائهم من تركيب عدادات للمياه في قراهم وبالتالي زيادة ‏فاتورة المياه في منطقة دون أخرى

البناء‎

رأى مصدر سياسي متابع أنّ هناك ما يشبه الاستعصاء في عقد تحالفات انتخابية واسعة بين الأفرقاء السياسيين ‏الأساسيين على مستوى لبنان بأسره، لافتاً إلى أنّ ذلك لا ينطبق بالتأكيد على حزب الله وحركة أمل والحزب السوري ‏القومي الاجتماعي وعدد من القوى والشخصيات الوطنية والقومية التي يجمعها تحالف استراتيجي وليس فقط محطة ‏انتخابية عابرة، طبعاً من دون التقليل من أهمية الاستحقاق الانتخابي الآتي‎..‎

الجمهورية‎

إتهم نائب، رئيس حزبه بأنه “يُخربط” بعض الترتيبات الإنتخابية التي ستُساعد الحزب على بناء تحالفات إنتخابية ‏رابحة‎

راجعَ أحد النواب وزيراً في قرار إداري مخالف للقانون صادر عن جهة غير مختصّة فكان الجواب:” ما بعرف قدّملي ‏شكوى‎”

اللواء‎

تتحدث مصادر معنية عن صدور عدد من المراسيم لم تحمل تواقيع وزير سيادي، وتعتبرها أصلاً يُمكن البناء عليه‎

يعيش طامحون للانتخابات كوابيس ثقيلة، لجهة المعلومات المتضاربة التي تصدم عقولهم يومياً‎..

تتأرجح احتمالات إجراء الانتخابات، وفقاً لمصادر غربية، على الرغم من التحضيرات الداخلية الجارية

عناوين الصحف :

الأخبار

خلاف عون ــ برّي: من المرسوم صعوداً إلى الطائف

الجمهورية

واشنطن لدعم الجيش والإقتصاد… وأولوية السلطة تضييع الوقت

اللواء

برّي وجنبلاط: تنسيق لمواجهة التفرُّد في إدارة الدولة

عون يوقِّع دعوة «الهيئات الناخبة».. والنفايات تجتاح شواطئ كسروان

البناء

مجلس الأمن لم يخرج ببيان… وسوتشي محور مباحثات موسكو مع هيئة التفاوض

حرب استنزاف في عفرين… وفشل تركي في تغيير خطوط الانتشار العسكرية

جنبلاط يقرع جرس الطائف… والتوترات الرئاسية لا تُصيب موعد الانتخابات‎

المصدر: الوكالة الوطنية