أكد مسؤول المكتب الإعلامي لـ”حركة الجهاد الإسلامي” في فلسطين داوود شهاب أن “زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للمنطقة هي زيارة عدائية وتحريضية وخطابه في الكنيست الإسرائيلي خطاب متطرف وعنصري مكتظ بالحقد والكذب والخرافة”.

وقال شهاب في حديث له الاثنين إن “مواقف الصهيوني بنس هي ضوء أمريكي أخضر بتهويد الضفة الغربية”، وأضاف “ما يسمى بالعملية السياسية برمتها عملية لم تكن ولن تكون من مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وبالتالي الاستمرار فيها مرفوض بالمطلق”.

وشدد شهاب على أنه “لا سبيل أمامنا لإسقاط القرار الأمريكي بشأن القدس سوى تصعيد الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالها رفضاً للمواقف الأمريكية العدائية والسياسات الإسرائيلية التي تسعى لتهويد الضفة”.

المصدر: فلسطين اليوم