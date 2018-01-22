أعلن الأمين العام لمجلس أوروبا توربورن ياغلاند اليوم الاثنين، أن روسيا، شأنها شأن الدول الأعضاء الأخرى، لديها التزامات ويجب أن تدفع الرسوم في شهر شباط/فبراير.

وقال ياغلاند، في كلمة أمام البرلمانيين “الحكومة الروسية لديها التزامات، وهم كجميع الدول الأعضاء، يجب أن تدفع الرسوم في شباط/فبراير”.

ومن الجدير بالذكر أن موسكو لا ترسل منذ عام 2016 ، الوثائق اللازمة لاعتماد وفدها لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لأن البرلمانيين الروس في الفترة 2014-2015 ، حرموا من حق التصويت في الدورات وفرصة المشاركة في أعمال الهيئات التشريعية للمنظمات بسبب الموقف المتعلق بشبه جزيرة القرم.

وفي نهاية حزيران/ يونيو 2017، ذكر الجانب الروسي أنه يعتزم تعليق جزء من المدفوعات إلى ميزانية مجلس أوروبا لعام 2017، إلى أن تتم استعادة سلطات الوفد في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وعلى الرغم من تعليق دفع جزء من المساهمة، يواصل الجانب الروسي العمل على تصديق وثائق مجلس أوروبا المتعلقة بالاتفاقية.

المصدر: سبوتنيك