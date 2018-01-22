وزير الخارجية الفلسطيني يقول ان عباس سيطلب من الاتحاد الاوروبي الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2018 - 07:54
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مجلس الامن الدولي يعقد الاثنين لبحث "تفاقم الازمة الانسانية في سوريا" بعد الهجوم التركي على مدينة عفرين شمال غرب سوريا
"وحدات حماية الشعب الكردية": قتل 4 عناصر من العدوان التركي و10 مسلحين من "الجيش الحر" في الاشتباكات بأرياف مدينة عفرين
مواقع كردية: مقتل أكثر من 11 مدنيا واصابة 16 الأحد خلال العدوان التركي على مدينة عفرين والبلدات التابعة لها بريف حلب
تركيا: الشرطة تمنع تظاهرتين في اسطنبول وديار بكر مناهضتين للعملية العسكرية في عفرين وتعتقل عددا من المشاركين فيهما
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية يؤكد في اتصال مع نظيره التركي على ضرورة احترام تركيا لوحدة الأراضي السورية
اللواء محمد باقري: هذه الاجراءات العسكرية لا يجب أن تمس المفاوضات السياسية أو تستغل من قبل أميركا لتحقيق أطماعها بسوريا
وزير الحرب الأميركي جيم ماتيس يؤكد أن أنقرة أبلغت واشنطن مسبقا قبل إطلاق عمليتها ضد الوحدات الكردية في سوريا
الخارجية الأميركية: تيليرسون اتصل بنظيريه الروسي والتركي واعرب لهما عن قلق بلاده البالغ من الاوضاع شمال غرب سوريا
الولايات المتحدة تحث تركيا على ضبط النفس وأن تكون عملياتها محدودة النطاق والمدّة وتجنّب سقوط ضحايا مدنيين
وزير الخارجية الألماني: نتابع بقلق المواجهة بين تركيا والأكراد شمال سوريا لأنها قد تؤدي لمخاطر لا يمكن تقدير عواقبها
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان يعلن انه سيزور ايران في 5 اذار/مارس المقبل لاستكمال الحوارا حول القضايا الاقليمية
روسيا: وزير الخارجية سيرغي لافروف يلتقي الاثنين وفد هيئة المفاوضات السورية الذي يضم منصات "موسكو والقاهرة والرياض"
مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان تبحث مع مدير ادارة غرب أسيا وشمال افريقيا في الخارجية الصينية فونغ بياو أوضاع سوريا
بثينة شعبان: العدوان التركي السافر على عفرين ما كان ليحدث لو لم تأخذ الحكومة التركية الضوء الأخضر من أميركا
شعبان: العدوان التركي مكمل للعدوان الاميركي بتشكيل قوات غير شرعية على الحدود لقطع التواصل بين سوريا والعراق
نائب وزير الخارجية فيصل المقداد يؤكد خلال استقباله الموفد الصيني رفض سوريا لأي وجود أجنبي غير شرعي على أراضيها
"ونغ بياو" يؤكد دعم الحكومة الصينية لسوريا في حربها ضد الإرهاب ورفض الصين لأي تدخل خارجي في شؤون سوريا الداخلية
رئيس الحكومة السورية عماد خميس: الحكومة تعمل على تأمين مستلزمات الصمود والخدمات الأساسية للمواطنين بمواجهة الارهاب
وزير الدولة لشؤون المصالحة علي حيدر: بلدة البويضة بريف دمشق اصبحت جاهزة لاستقبال أهاليها بعد تأهيل البنى التحتية
الجيش السوري وحلفاؤه يحرزون تقدما داخل بلدة ابو الظهور بريف ادلب الجنوبي بعد مواجهات مع "النصرة" والفصائل المرتبطة بها
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: نرفض المشاركة في تشكيل أي حكومة فلسطينية قائمة على اصطفافات من شأنها تعميق الانقسام
اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي اعتقل 2 من قطاع غزة حاولا التسلل عبر السياج الفاصل جنوب القطاع
شرطة العدو الاسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا في منطقة باب العمود في مدينة القدس المحتلة
الأمم المتحدة تدعو لجمع 2.96 مليار دولار لتقديم مساعدة عاجلة الى أكثر من 13 مليون شخص يمني مهددين بالمجاعة والأمراض
العراق: القضاء أصدر حكما بالاعدام بحق ألمانية من أصل مغربي بعد ادانتها بالقتال مع تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق
تونس: قوات الامن تقتل "بلال القبي" وهو قيادي بارز في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب كان مطلوبا في الجزائر منذ 1993
الجيش: دورية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت خط الإنسحاب بمحلة المجيدية - مزارع شبعا ولاحقت أحد الرعاة ولم تتمكن من توقيفه
البطريرك الماروني بشارة الراعي: المسؤولون منشغلون بتأمين مصالحهم الخاصة واستغلال مقدرات الدولة بالفساد المتفشي والمحمي
تيار "صرخة وطن" وهيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للاسرى المحررين نظمتا وقفة تضامنية مع القدس عند بوابة فاطمة الحدودية
ألمانيا: الحزب الاشتراكي الديموقراطي يوافق على بدء مفاوضات رسمية مع المحافظين بزعامة ميركل لتشكيل ائتلاف حكومي
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ندّد بالتصريحات العنصرية للرئيس الاميركي تجاه هايتي وبلدان افريقية
الكونغو الديممقراطية: 6 قتلى و 33 جريحا و69 معتقلا على الاقل بتفريق الشرطة تظاهرات معارضة للرئيس كابيلا
أسرة قناة المنار تنعى المربي الفاضل الحاج مصطفى الشيخ ابراهيم ياسين جد الشهيدين هادي حسن نصر الله وحمزة علي ياسين
تقبل التعازي بالمرحوم الحاج مصطفى ياسين في مجمع الامام العسكري "ع" - الحدث السبت والاحد والاثنين من الساعة 14 الى 17
وزير الخارجية الفلسطيني يقول ان عباس سيطلب من الاتحاد الاوروبي الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية
منذ 19 mins
22 January، 2018
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