فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الأحد في 21-1-2018.

دمشق وريفها:

ـ سيطر الجيش السوري على عددٍ من كتل الأبنية جنوب كراج الحجز في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق، بعد مواجهاتٍ مع المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة.

ـ ضبطت الجهات الأمنية المختصة شاحنةً محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، إثر كمينٍ محكم، قادمة من المنطقة الجنوبية باتجاه المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق.

حلب وريفها:

ـ سيطر الجيش السوري وحلفاؤه على قرى “رسم الحرمل، دوير الحوطة وخربة الفجر” في ريف حلب الجنوبي، بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها.

ـ أُصيبت فتاةٌ بجروح جرّاء قصفِ العدوان التركي بالقذائف الصاروخية، بلدة راجو الحدودية بريف مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

– بدأ العدوان التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه صباح اليوم، عمليةً عسكرية واسعة النطاق على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، الخاضعة لسيطرة عناصر “ب ي د/ بي كا كا”.

ـ قُتِل 11 مدنياً بينهم 6 أطفال وأُصيب 16 آخرون، جرّاء استهداف طائرات العدوان التركي قرية “جلبرة” التابعة لبلدة “شيراوا” في ريف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، ليرتفع عدد الضحايا خلال اليوم ويوم أمس إلى 17 قتيلاً و31 مصاباً.

ـ قُتل مسلحان اثنان وأُصيب 23 آخرون من فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، خلال الاشتباكات الدائرة مع “الوحدات الكردية” على أكثر من جبهة بأرياف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ أعلنت “الوحدات الكردية” في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، عبر بيانٍ لها، عن قتلها 4 عناصر من العدوان التركي و10 مسلحين من فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، خلال الاشتباكات الدائرة مع “الوحدات الكردية” منذ ليلة أمس في عدة محاور بريف مدينة عفرين. وذلك بعد محاولة العدوان التركي والفصائل المدعومة منه الدخول إلى عدة قرى وبلدات حدودية.

ـ أسرت “الوحدات الكردية” عدداً من عناصر العدوان التركي في قرية “عداما” التابعة لبلدة “راجو” الحدودية في ريف حلب الشمالي الغربي.

ـ أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل 18 مدنياً، بينهم طفلان، وإصابة آخرين، بنيران العدوان التركي على مدينة عفرين والقرى والبلدات التابعة لها، خلال الـ 24 ساعة الفائتة.

ـ دارت اشتباكاتٌ بين “الوحدات الكردية” والعدوان التركي، عند أطراف قريتي “حمام” التابعة لبلدة جنديرس الحدودية و”عداما” التابعة لبلدة “راجو” الحدودية في ريف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، إثر محاولة العدوان التركي الدخول إلى القريتين.

من جهتها، دمَّرت “الوحدات الكردية” دبابتين للعدوان التركي على أطراف قرية “شران” الحدودية مع تركيا بريف مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

– عُثرَ على جثّتي شخصين مقتولين على أطراف قرية كفركرمين في ريف حلب الغربي.

ـ خرجت تظاهرة في مدينة عامودا بريف الحسكة الشمالي الشرقي، ندّدت بالعدوان التركي على مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

ادلب وريفها:

ـ واصل الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم في محيط مطار ابو الضهور العسكري بريف ادلب، وسيطروا على قريتي “تبارة الخشير ورسم الجنى” شمال المطار، بعد مواجهاتٍ مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها.

حماه وريفها:

ـ سيطر الجيش السوري وحلفاؤه على قريتي “طوطح وعنيق باجرة” في ريف حماه الشمالي الشرقي، بعد مواجهاتٍ مع مجموعات داعش الإرهابية المنتشرة في المنطقة.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل مسلحان من “قسد”، جرّاء تعرضهما لرصاص القنص من قِبل مسلحي تنظيم داعش، في قرية البحرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” منذ يوم أمس إلى اليوم، عشرات الشبّان في ريفي الرقة الشمالي والشرقي، بغية تجنيدهم إلزامياً ضمن صفوفها.

المصدر: الاعلام الحربي