تلقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قدم خلاله التعازي بوفاة الحاج مصطفى الشيخ إبراهيم ياسين(والد زوجة السيد نصر الله).

كما قدم واجب العزاء في مجمع الإمام العسكري (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت، رئيس الجمهورية الأسبق العماد أميل لحود، الوزير طلال أرسلان، النواب أميل رحمة وأميل أميل لحود ونقولا فتوش ووليد سكرية، والوزير السابق ناجي البستاني والنائب السابق عدنان طرابلسي ووزير الخارجية السابق عدنان منصور.

كما قدم التعازي وفد من المجلس الشيعي الأعلى ووفد من تجمع العلماء المسلمين والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، واللواء جميل السيد واللواء علي الحاج، ووفد من حركة أمل ورئيس مجمع التقريب بين المذاهب السيد حسن التبريزي وعدد من الشخصيات البلدية والإختيارية والتربوية والنقابية.

ويستمر آل الفقيد باستقبال التعازي اليوم الاثنين في مجمع الإمام الحسن العسكري (ع) من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساءً.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله