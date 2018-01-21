طلبت فرنسا الاحد عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن لمناقشة التدهور العسكري في سوريا. ودعت “تركيا الى وقف هجومها على القوات الكردية في شمال سوريا”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على هامش اجتماع لـ”مجموعة 5 + 5 لدول غرب حوض البحر المتوسط” المنعقد في الجزائر إن “فرنسا قلقة جدا ازاء الوضع في سوريا وازاء التدهور المفاجئ هناك”.

وتابع الوزير الفرنسي “لهذا السبب طلبنا عقد اجتماع لمجلس الامن لتقييم المخاطر الانسانية الخطرة جدا”، داعيا الى “وقف المعارك والافساح في المجال امام وصول المساعدات الانسانية الى الجميع”.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها “تركيا الى التحرك في اطار ضبط للنفس”، واشارت الى ان “فرنسا حريصة على امن تركيا وسلامة اراضيها وحدودها”.

وكان لودريان تحادث هاتفيا صباح الاحد مع نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو وتناولا الوضع في شمال سوريا بشكل خاص.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية