استدعت الخارجية الكويتية الأحد سفير الفلبين لإبلاغه أسفها لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي من معلومات مغلوطة ولقرار تعليق إرسال العمالة إلى الكويت.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان “نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قام باستدعاء سفير جمهورية الفلبين لدى البلاد وتم إبلاغه الأسف والاستغراب لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي من معلومات مغلوطة وما تبعها من قرار تعليق إرسال العمالة إلى الكويت”.

وقالت الوكالة إن “وزارة الخارجية أوضحت للسفير أن ما تنعم به الجاليات من صيانة للحريات وحماية لحقوقهن وفقا للقوانين المعمول بها ساهم في رفع أعداد العمالة الفلبينية إلى نحو 276 ألف عامل وأصبحت معها الكويت وجهة مقصودة ومرغوبة من قبل تلك العمالة التي تعيش في أمان واستقرار”.

ولفتت الوكالة الى ان “نائب وزير الخارجية الكويتي أبدى استعداد الخارجية لاستقبال مسؤولي السفارة الفلبينية كما هو معمول به حاليا لمناقشة أحوال هذه الجالية ومتابعة مشاكلها”.

وطلبت وزارة الخارجية الكويتية من السفير الفلبيني “بذل مساعيه لرفع التعليق الذي فرض على العمالة الفلبينية”، ووعد السفير بالتوصية لحكومة بلاده برفع التعليق قريباً.

وكان الرئيس الفلبيني أعلن أن حكومته تدرس منع إرسال العمال إلى الكويت، ما وصفها بـ “الانتهاكات” بحق عاملات الخدمة المنزلية من بلاده، والتي أدت إلى انتحار عدد منهن في الأشهر القليلة الماضية.

وبوقت لاحق أكد وزير العمل الفلبيني سيلفيستر بيلو أن بلاده علقت إرسال العمالة إلى الكويت بعد يوم من شكوى رئيس البلاد من انتهاكات بحق عاملات الخدمة المنزلية، وقال إن “وقف إرسال العمال إلى الكويت سيطبق بانتظار التحقيق في أسباب وفاة 6 أو 7 عاملات فلبينيات”.

المصدر: سبوتنيك