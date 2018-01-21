أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “قوات بلاده المسلحة ستستأصل المقاتلين الأكراد من مدينة عفرين شمالي سوريا بالرغم من الدعم الأميركي”.

وقال أردوغان في حديث له الاحد موجها للمقاتلين الأكراد في “مؤتمر لحزب العدالة والتنمية” في مدينة بورصة التركية “لن تستطيعوا تحقيق الغلبة على تركيا والشعب التركي من خلال التباهي بأخذ الدعم والسلاح الأمريكي”، وشدد على ان “عملية عفرين ستتواصل حتى استئصال وجود عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية والاتحاد الوطني الديموقراطي الكردي من المدينة”.

واشار اردوغان الى أن “هدف عملية عفرين هو تسليم المدينة لأصحابها الحقيقيين وإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم”، وتابع ان “العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا بقصف مدفعي عبر الحدود”، وأكد أن “فصائل الجيش السوري الحر ستشارك بشكل فعال في العملية”.

وكانت تركيا رسميا السبت بدء عملية عفرين بريف حلب في شمال غرب سوريا، تحت اسم “غصن الزيتون”.

المصدر: سبوتنيك