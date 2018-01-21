اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري على ضرورة عدم المساس بوحدة الاراضي واستقلال وسيادة سوريا. وتابع “يتوجب على تركيا ان تعلن بانها ليس لديها اطماع في الارض السورية”.

وقال باقريفي اتصال هاتفي أجراه الاحد مع رئيس اركان الجيش التركي الفريق خلوصي آكار إنه “يجب عدم المساس بوحدة الاراضي واستقلال وسيادة سوريا ويتوجب على تركيا ان تعلن بأنها لا اطماع لها في الارض السورية”، واضاف ان “مثل هذه الاجراءات لا ينبغي ايضا ان تستغل من قبل اعداء الشعب السوري واعداء العالم الاسلامي وخاصة لا ينبغي ان تستغل اميركا وحلفاؤها هذه الظروف لمآربها الطامعة في سوريا”.

وشدد باقري على ان “هذه الاجراءات العسكرية لا ينبغي ان تمس بالمفاوضات السياسية الثلاثية ومفاوضات استانا التي حققت نجاحات لغاية الان”، ولفت الى ان “المشكلة والقضية الخطيرة الاخرى هي الحيلولة دون الاضرار المحتملة التي قد تلحق باهالي القرى والمدن السورية في منطقة العمليات وهو ما ينبغي الالتفات اليه”.

وفي الاتصال الهاتفي قدم رئيس اركان الجيش التركي توضيحات حول عمليات الجيش التركي في الحدود الشمالية السورية ومنطقة عفرين.

واعتبر آكار ان “السبب الرئيسي في بدء عمليات القصف واطلاق قذائف المدفعية في منطقة عفرين هو انه يعود الى تجمع الجماعات الارهابية في هذه المنطقة ومواجهة التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات ضد القرى والمدن الحدودية التركية”، واضاف ان “هذه الهجمات تاتي في اطار حق الدفاع المشروع من قبل الجيش التركي”.

وطمأن رئيس اركان الجيش التركي ان “بلاده تولي الاحترام لوحدة الاراضي السورية وما زالت ملتزمة بالمفاوضات الثلاثية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا”.

المصدر: وكالة انباء فارس