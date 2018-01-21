دعت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إلى “عدم تصعيد التوتر” فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي بدأتها القوات التركية في مدينة عفرين، شمال غربي سوريا.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين-غالواي، مساء السبت: “ندعو جميع الأطراف إلى عدم تصعيد التوتر، وإلى أن يتوجهوا إلى المهمة الأكثر أهمية المتمثلة في القضاء على داعش”، وأضاف البيان: “نتفهم قلق تركيا بخصوص بي كا كا التي تضعها الولايات المتحدة أيضا على قائمة الإرهاب. لا تقدم الولايات المتحدة أي دعم لبي كا كا”.

المصدر: وكالة انباء الأناضول