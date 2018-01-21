أعلن المكتب الاعلامي لحركة حماس، أن وفدا من السفارة الإيرانية يتقدمه القائم بالأعمال في السفارة محمد صادق فضلي، بالإضافة إلى وفد من “حركة التوحيد الإسلامي” في لبنان يترأسه عضو مجلس أمناء الحركة الشيخ صهيب شعبان، زار مستشفى “لبيب الطبي” في صيدا للاطلاع على صحة، المصاب بتفجير صيدا الأحد الماضي محمد حمدان، وذلك في حضور ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة.

وأشار البيان الى أن فضلي، اطمئن الى صحة حمدان، مؤكدا أن “درب المقاومة محفوف بالمخاطر، وأن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن جريمته”.

بدوره، أكد شعبان أن “عملاء الاحتلال بدأوا بالانكشاف”، مشيرا إلى أن “المقاومة ثابتة على مبادئها، وأن لا مكان للاحتلال بيننا”.

وشكر بركة، الزيارة الإيرانية، مؤكدا عمق العلاقة الايرانية الفلسطينية، مثمنا “دور الأجهزة الأمنية اللبنانية وجهدها”، مشددا على أن “محاولة الاغتيال لن تزيد حركة حماس الا تصميما على الاستمرار في نهج المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام