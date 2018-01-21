لقي 17 عاملا على الاقل مصرعهم السبت في حريق بمصنع للبلاستيك في المنطقة الصناعية بشمال نيودلهي، بحسب ما اعلنت اجهزة الانقاذ بالعاصمة.

وشب الحريق في قبو المصنع الواقع في مبنى من ثلاثة طوابق في المنطقة الصناعية في بوانا بضواحي نيودلهي، وبحسب السلطات فان المبنى قد يكون استخدم ايضا لتخزين العاب نارية.

وسرعان ما امتدت السنة اللهب الى الطوابق العلوية لتحاصر نحو عشرين عاملا كانوا يمارسون عملهم، بحسب ما ذكر برافين كومار احد مسؤولي اقسام الطوارىء في نيودلهي. واضاف “تم اخراج 17 جثة” من المبنى، موضحا انه تم نقل شخصين مصابين الى المستشفى.

ولم يعرف حتى الان مصير سائر العمال فيما تتواصل عمليات الانقاذ مساء السبت. وقال مسؤولون ان معظم المتوفين قضوا اختناقا. وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد اسباب الحريق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية