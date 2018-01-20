أكد المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا أن لا اشتباكات مع الجيش التركي حتى الآن، بل اقتصر الأمر على “مناوشات” على أطراف منطقة عفرين شمالي سوريا.

وأضاف المتحدث أن الطائرات الحربية التركية قصفت مدينة عفرين السورية وعدة قرى حولها اليوم السبت، ما أسفر عن وقوع عدة جرحى، دون تحديد عددهم.

وكان الجيش التركي أعلن قصف مواقع للأكراد في منطقة عفرين يومي الجمعة والسبت حيث استهدف مخابئ ومعاقل قال إنها تابعة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية.

المصدر: وكالات