أجرى رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، ناقشا خلاله الوضع في سوريا.

وصرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صدر اليوم السبت “أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لروسية والنائب الأول لوزير الدفاع في روسيا، الجنرال فاليري غيراسيموف، مكالمة هاتفية مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جوزيف داندفورد”.

وأضاف البيان، أن الجانبين، ناقشا خلال الاتصال، الوضع في سوريا، فضلا عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالات