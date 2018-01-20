الدفاع الروسية: تصدير المعدات العسكرية الحديثة من قبل واشنطن للتشكيلات الموالية لها شمال سوريا أدى الى العملية العسكرية التركية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2018 - 19:48
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الدفاع الروسية: تصدير المعدات العسكرية الحديثة من قبل واشنطن للتشكيلات الموالية لها شمال سوريا أدى الى العملية العسكرية التركية
منذ 2 ساعة
20 January، 2018
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