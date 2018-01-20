حذرت النيابة العامة الاسبانية السبت رئيس كاتالونيا الانفصالي السابق كارليس بوتشيمون من أن حصانته النيابية لن تمنع توقيفه في حال عودته من بلجيكا الى اسبانيا لتسلم حكم الاقليم. على خط مواز. وأكد رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي أن قيادة كاتالونيا من بروكسل امر "غير قانوني" وتبرر الابقاء على اخضاع الاقليم لوصاية مدريد. ولجأ بوتشيمون في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الى بلجيكا. قبيل ملاحقته من قبل القضاء الاسباني بتهمة "العصيان" و"التمرد" و"اختلاس الأموال". وذلك عقب اعلان "جمهورية كاتالونيا" في برشلونة الذي بقي حبرا على ورق. وقد أعيد انتخاب بوتشيمون نائبا في البرلمان الكاتالوني في 21 كانون الأول/ديسمبر وهو حاليا المرشح الوحيد لرئاسة الاقليم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية