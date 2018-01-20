اتهم وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، حركة حماس بالسعي لتعزيز وجودها في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات ضد الكيان الإسرائيلي.

وقال ليبرمان خلال زيارته الجنديين اللذين أصيبا الأربعاء الماضي، في جنين بالضفة الغربية المحتلة “حماس تحاول تنفيذ عمليات في الضفة الغربية، وتعمل على فتح ساحات جديدة في جنوب لبنان وتسعى لتقوية بنيتها التحتية هناك لتهديد إسرائيل”، حسب زعمه.

وأضاف ليبرمان “إسرائيل تتابع تطور العلاقة بين ممثلي حركة حماس وخاصة صالح العاروري وأمين عام حزب الله حسن نصر الله، وسيكون هناك رد مناسب لكل تطور في هذه العلاقة” حسب قوله.

المصدر: وكالة معاً