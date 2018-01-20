أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم بلاده لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونوروا”، التابعة للأمم المتحدة، عقب قرار واشنطن حجب التمويل عنها.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في مدينة نيويورك “في البداية كان القرار حجب التمويل، ومن ثم تحول إلى دفع نصف المبلغ، طبعا، هذا الأمر سيؤثر بشكل فعلي على الاحتياجات الضرورية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وعلى عملية السلام في المنطقة”.

وأضاف الوزير الروسي “سنقوم بالمشاورات مع كافة البلدان المعنية.. لنرى ما يمكننا فعله”.

وردا على سؤال حول سير “عملية السلام” في الشرق الأوسط، أجاب لافروف “اقترحنا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللقاء في روسيا من دون شروط مسبقة”.. “المقترح ما زال فاعلا”.

وشدد الوزير الروسي على أن الرئيس الفلسطيني كان دوما مستعدا لمثل هذا اللقاء، وقال “سنعمل في الفترة القريبة على إجراء الاتصالات اللازمة مع القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية، وبعدها، على الأغلب، سنسمع منهم مباشرة فرص الخروج من الوضع الحالي المعقد وغير المريح”.

المصدر: وكالات