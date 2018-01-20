رحبت الأمم المتحدة، الجمعة، بإفراج السلطات الإثيوبية عن 115 معتقلا بينهم زعيم للمعارضة، ودعت إلى مراجعة أوضاع آلاف آخرين لا يزالون في السجون.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، في مؤتمر صحفي: “الائتلاف الحاكم أشار إلى أن قضايا أخرى ضد نحو 400 معتقل ستسقط.. هذه تطورات إيجابية.. نحث الحكومة على مواصلة اتخاذ خطوات مماثله للإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا لتعبيرهم عن آرائهم السياسية”.

ودعت المسؤولة الأممية إثيوبيا إلى مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب “لضمان عدم تفسيرها أو تطبيقها بشكل غير سليم، قد يؤدي إلى اعتقال أناس تعسفا أو ظلما” حسب قولها.

وكانت إثيوبيا أفرجت عن ميريرا جودينا زعيم حزب مؤتمر أورومو الاتحادي الأربعاء الماضي، في مساع لتهدئة التوتر السياسي عقب أعمال عنف واحتجاجات واسعة هزت البلاد بين عامي 2015 و2016.

المصدر: وكالة رويترز