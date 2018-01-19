تعز: قتلى وجرحى في صفوف موالي العدوان إثر قصف مدفعي على تجمعاتهم في الحريقية وتبة السيمن والسلسلة الجبلية شرق ذباب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2018 - 19:14
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الحفل التأبيني في اربعين الحاج فايز مغنية وذكرى شهداء القنيطرة
السيد حسن نصرالله: الامن في بلدنا والانتصارات ضد الارهاب في المنطقة ما كانت لتتحقق لولا تضحيات الشهداء
السيد نصرالله: يعود الفضل في هزيمة المشروع الامريكي وانتصارات حكومات وشعوب المنطقة اولا لله وبعده للشهداء وعوائلهم
السيد نصرالله: عائلة الحاج فايز مغنية ابناؤها كلهم شهداء وهذه ميزة استثنائية تعبر عن مستوى الجود والصبر والتسليم
السيد نصرالله: من بركات هذه العائلة الاستثنائية ان تقدم للبنان والمقاومة وفلسطين رجلا كعماد مغنية الذي هو قائد استثنائي
السيد نصرالله: الاتهامات الامريكية الاخيرة لحزب الله بتجارة المخدرات لا تستند الى أي واقع وهدفها تشويه الصورة والسمعة
السيد نصرالله: الاتجار بالمخدرات حرام علينا وبالنسبة لنا حتى لو كان بيع المخدرات للمجتمع الاسرائيلي فهذا امر لا يجوز
السيد نصرالله: حزب الله لم يفوض احدا بالقيام باي استثمار باسمه وليس لدينا مال لاستثماره ولا شركات ولا جهات مستثمرة
السيد نصرالله: هناك 13 نقطة حدودية مع فلسطين متنازع عليها مع "اسرائيل" وهم ارادو استحداث نقاط والحكومة اللبنانية رفضت
السيد نصرالله: نقف الى جانب الدولة اللبنانية والحكومة والجيش وعلى الاسرائيليين اخذ تحذيرات الدولة اللبنانية بكل جدية
السيد نصرالله: لبنان يجب ان يطبق التزامه بعدم التطبيع مع العدو الاسرائيلي والتطبيع تحت عنوان الفن مخالف لالتزام الدولة
السيد نصرالله: المخرج الامريكي ستيفن سبيلبرغ ايد حرب تموز ودفع اموالا لاسرائيل والسماح بدخول افلامه الى لبنان امر خاطئ
السيد نصرالله: المؤشرات تؤكد وقوف العدو الاسرائيلي وراء تفجير صيدا الاخير وهذا قد يكون بداية خطرة لتحرك امني اسرائيلي
السيد نصرالله: نتمنى على الدولة اللبنانية التعامل مع تفجير صيدا اذا ثبت ضلوع اسرائيل به على انه عدوان وخرق للسيادة
السيد نصرالله: دخلنا بقوة في مرحلة الانتخابات ونستبعد ان تكون اي من القوى السياسية تريد تطيير او تاجيل الانتخابات
السيد نصرالله: لبنان لا يحكم بغالب او مغلوب ولا يصح ان يعزل فيه احد ومن مميزات القانون النسبي تمثيل الكل باحجامهم
السيد نصرالله: الامريكيون اوجدوا داعش ليوجدوا حجة عودتهم الى المنطقة وخصوصا في العراق وسوريا وهذا يؤكد النفاق الامريكي
السيد نصرالله: اصرار ترامب على مصطلح "الارهاب الاسلامي" هو دليل على حقده وبغضه للاسلام
السيد نصرالله: التعبيرات القذرة التي استعملها ترامب ضد بعض الدول دليل على عنجيهة فكيف للبعض الرهان عليها كضامنة للسلام
السيد نصرالله: نؤكد وقوفنا وحضورنا الدائمين الى جانب الشعب الفلسطيني لمواجهة المشاريع الصهيونية الامريكية
جنود الاحتلال يطلقون النار باتجاه الشبان الفلسطينيين المتواجدين قبالة موقع ناحل عوز العسكري شرق مدينة غزّة
وزارة الصحة في قطاع غزة: ارتفاع عدد الاصابات برصاص الاحتلال الى 8 اثر المواجهات التي اندلعت قرب الشريط الفاصل
إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة
المجلس الاعلى للدفاع يجتمع في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري
المجلس الاعلى للدفاع: التأكيد على توجيهات الرئيس عون لجميع قادة الاجهزة العسكرية والامنية للمحافظة على الاستقرار الامني
المجلس الاعلى للدفاع: الجدار الذي يبنيه العدو الاسرائيلي قبالة الحدود اللبنانية جنوبا يشكل خرقا للقرار الدولي 1701
وزير الخارجية جبران باسيل: اطالة النزوح السوري تؤدي الى توطين يبدأ مقنعا وينتهي كدائم وهو مرفوض في الدستور
مراسل المنار في حلب: العسكريون الروس يتمركزون في معسكر كفرجنة جنوب عفرين
الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع مجلس الأمن القومي التحضيرات لمؤتمر سوتشي للحوار السوري
الكرملين: موسكو مستعدة للتعاون مع واشنطن في جميع القضايا الدولية لكن الجانب الأميركي تنقصه الإرادة
مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة: 32 الف شخص يمني فروا من منازلهم خلال الشهرين الماضيين
المانيا وهولندا تقدران خسائر العاصفة القوية التي ضربت شمال اوروبا واوقعت 11 قتيلا بحوالي 600 مليون يورو
تعز: قتلى وجرحى في صفوف موالي العدوان إثر قصف مدفعي على تجمعاتهم في الحريقية وتبة السيمن والسلسلة الجبلية شرق ذباب
منذ 1 ساعة
19 January، 2018
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