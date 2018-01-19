زار وفد من المكتب السياسي لتيار “النهضة الوحدوي” برئاسة رئيس التيار عضو قيادة “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان الشيخ غازي حنينة، مسؤول مكتب حركة “أمل” في صيدا بسام الكجك.

وأوضح بيان للتيار أن الشيخ حنينة “ناقش قضية التوقيع على مرسوم الضباط، ورأى أن ما نشهده من مشاريع مراسيم واقتراحات تعديل عكرت الجو السليم الذي مر به لبنان.

ولفت الشيخ حنينة الى أننا على أبواب انتخابات لعلها تعطي المجال لكل القوى والأحزاب اللبنانية للمشاركة في صنع القرار من خلال مجلس نيابي جديد قادر على معالجة كل المشاكل التي يعاني منها المواطن”.

وأشار البيان الى أنه “على الصعيد المحلي لمدينة صيدا، عرض الطرفان قضية النفايات التي تصدر للمدينة دون رقيب ولا حسيب، وأكدوا ضرورة إيجاد حل آمن وصحي للتخلص منها ومن روائحها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام