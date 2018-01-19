وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون يجول الاسبوع المقبل على لندن وباريس ودافوس ووارسو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2018 - 07:05
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وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون يجول الاسبوع المقبل على لندن وباريس ودافوس ووارسو
منذ 5 ساعة
19 January، 2018
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