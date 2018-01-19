علنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأميركية تدعو تركيا إلى عدم اتخاذ إجراء ضد الأكراد السوريين الذي تؤيده واشنطن، والتركز على مكافحة الإرهابيين من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت نويرت خلال مؤتمر صحفي: ” نحن بالطبع لا نعرف ما إذا كان هذا سيحدث [اتخاذ إجراء ضد الأكراد]، إننا نحث الأتراك على عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات. نريد جميع الأطراف في سوريا أن تركز على الهدف – داعش”.

وفي الوقت نفسه، أكدت نويرت أن الولايات المتحدة لا تنوي إنشاء “قوات أمن حدودية” في سوريا، وأشارت أن هذه القضية، التي غضبت منها أنقرة، كانت “خاطئة”، والهدف الرئيسي من مساعدة الأكراد هو ضمان الأمن في المناطق المحررة من “داعش”. كما نصحت نويرت الصحفيين بالانتقال إلى الجانب التركي لتفسير ما يقلق أنقرة بالضبط.

المصدر: سبوتنيك