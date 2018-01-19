فيما يلي أبرز التطورات السورية ليوم الخميس في 18-1-2018.

دير الزور وريفها:

ـ أُصيب طفلان إثر انفجار لغمٍ من مخلفات تنظيم داعش بهما في قرية أبو حمام بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقل مسلحو “قسد” عدداً من الشبَّان في قرية “جديدة” جنوب شرق مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

حلب وريفها:

– أصيب 3 أشخاص إثر قصف مسلحي “قسد” مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، بالقذائف المدفعية والصاروخية.

ـ استهدفت فصائل “الجيش الحر” بالقذائف المدفعية، اجتماعاً لمسؤولين في “قسد” في قرية كفر جنة بريف حلب الشمالي، في المقابل استهدفت “الوحدات الكردية” بالقذائف المدفعية بلدة كلجبرين في ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر”.

ـ دمر الجيش التركي حاجزاً لـ”الوحدات الكردية” في بلدة “ميدان إكبس” الواقعة على الحدود السورية_ التركية، في أقصى ريف حلب الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن تفاصيل اضافية.

– استهدف الجيش التركي مواقع “الوحدات الكردية” في مدينة تل رفعت وقريتي كفر ناصح ومرعناز في ريف حلب الشمالي، كما استهدف الجيش التركي، بلدة الشيوخ وقرية زور مغار جنوب غرب مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي، بالقذائف المدفعية.

– أغلقت “الوحدات الكردية” الطريق الواصل بين مدينتي عفرين _اعزاز، ورفعت ساتر ترابي على الطريق الرابط بين المدينتين.

ـ ألقى مسلحو “الجيش الحر” القبض على مجموعة من مسلحي داعش يرتدون أحزمة ناسفة في بلدة سجو بريف حلب الشمالي، هذا، وقد فجر عددٌ من المسلحين أحزمتهم خلال إلقاء القبض عليهم دون ورود تفاصيل إضافية عن عدد القتلى والجرحى جراء ذلك.

– انفجرت دراجة مفخخة عند حاجز لفصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، عند قرية الحجلية غرب مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.

– أعلنت كل من “كتائب ثوار الشام”، و”لواء بيارق الاسلام” المتواجدين في ريف حلب الغربي، اندماجها ضمن “حركة نور الدين الزنكي”.

إدلب وريفها:

ـ قُتل شخصٌ برصاص قوات حرس الحدود التركي لدى محاولته عبور الحدود السورية _التركية قرب بلدة خربة الجوز شمال غرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

ـ أُصيب شخص، نتيجة انفجار عبوة ناسفة به، زرعها مجهولون في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

المصدر: الاعلام الحربي