لافروف: الغرب يغمض عينيه عن استخدام الإرهابيين الأسلحة الكيميائية في سورية ويرفض إدانتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2018 - 19:49
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الاحتلال يغلق مداخل بلدة الطور بالقدس المحتلة بعد تمكن شبان فلسطينيين من احراق "مجمع الاسلاك" الخاص بكاميرات المراقبة
حركة حماس: الشهيد أحمد جرار ارتقى في ملحمة بطولية سطرتها كتائب القسام على أرض واد برقين في جنين
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يبعث برسالة الى الامام السيد علي الخامنئي
هنية: سنجهض مؤامرة طاغوت العصر "دونالد ترامب" وحكام النفاق في العواصم البعيدة والقربية المتمثلة بالقضاء على فلسطين
قائد قوة "القدس" في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني: حققنا الاقتدار بالملفات الخارجية وافشلنا مؤامرات الداخل
اللواء سليماني: انتصاراتنا الداخلية والخارجية ترجع للقيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: اي عمل عسكري تركي سيقابل بالتصدي الملائم من قبل السوريين
المقداد: في حال اقدام انقرة على اي عمل عسكري ستعقّد وضعها كأحد رعاة التسوية في الأزمة السورية
الجيش السوري وحلفاؤه يتقدمون باتجاه مطار أبو الظهور العسكري بريف ادلب الجنوبي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: حصول الارهابيين في سوريا والعراق على تقنيات تصنيع مواد كيميائية يثير القلق
لافروف: الغرب يغمض عينيه عن استخدام الارهابيين الاسلحة الكيميائية في سوريا ويرفض ادانتهم
وزارة الدفاع الروسية: قائد الاركان الروسية فاليري غيراسيموف يبحث مع نظيره التركي الوضع في سوريا
الدفاع الروسية: المباحثات تركزت على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بمناطق خفض التصعيد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكلف اللواء عباس كامل تسيير اعمال جهاز المخابرات
مصدر عسكري يمني: مقتل وجرح عدد من المسلحين التابعين لقوى العدوان السعودي الامريكي بعد صد محاولة تقدم لهم في ميدي
طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مزارع وقرى في ميدي
منتدى البحرين لحقوق الانسان: الاخفاء القسري يشكل جريمة انسانية تضاف الى سجل سلطات المنامة المليئ بالانتهاكات
المانيا توقف جميع رحلات القطارات على مستوى البلاد بسبب العاصفة "فريديريكا"
وزير التربية اللبناني دعا مديري المدارس في المناطق الجبلية الى اتخاذ القرار المناسب تحسبا لاشتداد احوال الطقس
لافروف: الغرب يغمض عينيه عن استخدام الإرهابيين الأسلحة الكيميائية في سورية ويرفض إدانتهم
منذ 1 ساعة
18 January، 2018
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مرشح الليبيرالي الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الروسية ينفق نصف صندوقه الانتخابي على الدعاية
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