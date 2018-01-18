دعت موسكو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية بصفة مراقبين. وقال أناتولي أنطونوف السفير الروسي لدى واشنطن: “قررت موسكو توجيه الدعوة إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بصفة مراقبين يومي الـ29 والـ30 من كانون الثاني الجاري”.

وأشار أنطونوف، إلى أن روسيا تعتبر مؤتمر سوتشي ملتقى مهمته دفع العملية التفاوضية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، وتوصل السوريين إلى الاتفاقات بالتراضي ودون شروط مسبقة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية