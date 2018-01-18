انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر لحظة وقوع مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. واستشهد مقاوم، وأصيب جنديين “إسرائيليين” أحدهما بصورة خطيرة، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بشتباك مسلح في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال “الإسرائيلي” معززة بأكثر من 30 آلية عسكرية تسللت داخل مدينة جنين وحاصرت منزل الشهيد نصر جرار لاعتقال مقاومين تحصنوا فيه، يُعتقد وفقاً لمواقع “إسرائيلية” أنهم منفذو عملية قتل حاخام “إسرائيلي” جنوب مدينة نابلس قبل عدة أيام.

المصدر: وكالة فلسطين اليوم