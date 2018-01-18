إشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وجنود العدو الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة عند محاولة جنود العدو إقتحام المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2018 - 06:38
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طهران: الرئيس بري التقى الرئيس الشيخ روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ومستشار الإمام الخامنئي علي أكبر ولايتي
الشيخ روحاني للرئيس بري: نعتز بالعلاقات المتينة مع لبنان والدور الذي تلعبونه وبلدكم سيشهد مزيداً من الاستقرار والازدهار
لقاء بري لاريجاني: للتنبه للمخاطر المتمثلة بـ "إسرائيل" وإدارة ترامب والتشديد على الوحدة الإسلامية وإحباط الفتن
لقاء بري ولايتي: نحن اليوم بأمس الحاجة للوحدة لأن المؤامرة كبيرة جداً لتمرير صفقة العصر
البيان الختامي لمؤتمر البرلمانات الإسلامية يدين قرار ترامب حول القدس: يمثل تهديداً للأمن الدولي واعتداء على الفلسطينيين
البيان الختامي: نطالب بتعليق علاقات الدول الأعضاء مع الاحتلال لحث أميركا على التراجع عن قرارها حول القدس
البيان الختامي: نعرب عن قلقنا إزاء الأوضاع الإنسانية في اليمن وندعو إلى التوصل لحل سياسي
الرئيس عون: أفضل مثل نعطيه لشعبنا هو الاحتكام إلى القضاء ونحن لا نخاصم أحداً بل نريد أن يبقى البلد مستقراً وآمناً
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: للإضراب يوم الأربعاء 24 كانون الثاني والاعتصام أمام وزارة التربية في الـ 30 منه
يديعوت أحرنوت: سيطرة الجيش السوري على محافظتي القنيطرة ودرعا هي مسألة وقت فقط وفرص المسلحين في الجنوب السوري ضئيلة
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون: ابتعاد الولايات المتحدة عن سوريا سيتيح لإيران تقوية وضعها في هذا البلد
تيلرسون: أميركا ستحتفظ بوجود عسكري في سوريا لضمان عدم عودة داعش وانسحاب قواتها بشكل كامل سيساعد الأسد
فصائل كردية تطلق حملة اعتقالات في أحياء بمدينتي الحسكة والقامشلي للتجنيد في صفوف ما يسمى "جيش سوريا الجديد"
الوحدات الكردية: التصريحات التركية حول دخول عفرين خلال أسبوع هي ضرب من الخيال وقواتنا مستعدة للدفاع عن المنطقة
وسائل إعلام تركية: مقتل 3 عسكريين أتراك في تحطم طائرة نقل عسكرية في جنوب الأناضول
السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف: نسعى لإفشال المخطط الأميركي لتقسيم سوريا وإنشاء قوات موالية لها يهدد العملية السياسية
بلجيكا تتعهد دفع 19 مليون يورو خلال 3 سنوات للأونروا بعد تجميد واشنطن نصف مساهمتها في تمويل الوكالة
مقتل أكثر من 20 عنصراً من قوى العدوان في عملية مباغتة على مواقعهم في قرية المهاشمة في خب والشعف بمحافظة الجوف
النواب الكاتالونيون انتخبوا رئيساً للبرلمان مؤيداً للانفصال عن إسبانيا بغالبية 70 صوتاً من أصل 135
الأمن السوداني يعتقل زعيم الحزب الشيوعي مختار الخطيب بعد احتجاجات على رفع سعر الخبز
الرئيس الأميركي: نظام الهجرة المطبق في الولايات المتحدة حالياً يضعف الأمن القومي
اتفاق بين واشنطن وحلفائها على تشديد الإجراءات لا سيما البحرية لمنع كوريا الشمالية من الالتفاف على العقوبات
نيجيريا: خطف 4 أجانب هم أميركيان وكنديان في كمين نصبه مسلحون في شمال البلاد قتل فيه شرطيان
سناتور جمهوري يشن هجوماً حاداً على ترامب متهماً إياه بمهاجمة الصحافة الحرة وتقويضها
النواب البريطانيون يتبنون قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي ويحيلونه على مجلس اللوردات لمناقشته
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بتأبين الحاج فايز مغنية وشهداء القنيطرة في مجمع المجتبى الجمعة الـ3 عصرا
مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو إكمال عدة ربيع الثاني والجمعة أول أيام جمادى الأولى
إشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وجنود العدو الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة عند محاولة جنود العدو إقتحام المدينة
منذ 7 ساعة
17 January، 2018
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