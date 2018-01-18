استشهد 4 مواطنين يمنيين في جريمة لطيران العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأربعاء، استهدفت سوقا شعبيا بمديرية موزع غربي محافظة تعز.

وأفادت مصادر يمنية بأن طيران العدوان شن غارتين على سيارة (دينة) في سوق النجيبة أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وأضافت أنه تم التعرف فقط على 3 شهداء إثر الغارات فيما تفحمت جثث أخرى.

ويشار إلى أن عشرات المدنيين من أبناء تعز سقطوا بين شهيد وجريح خلال الأيام الماضية جراء غارات مكثفة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديريات المخا وموزع ومقبنة والتعزية في استهداف مباشر للمدنيين وممتلكاتهم في المدن والقرى والأسواق والطرقات وسط صمت دولي مطبق تجاه جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان بشكل يومي بحق اليمنيين.

المصدر: المسيرة ن