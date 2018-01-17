مددت محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر”، اعتقال الفتاة الأسيرة، عهد التميمي، حتى انتهاء الاجرات القانونية ضدها.

وكانت النيابة العسكرية طالبت المحكمة بالإبقاء على عهد في سجن “عوفر” الصهيوني غرب رام الله، إلى حين انتهاء الإجراءات.

واعتقلت قوات الاحتلال عهد فجر يوم 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين للاحتلال من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمالي رام الله.

وبين مقطع الفيديو عهد وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها لتصفع وجهه من دون أن تصله؛ ما أثار غضب المتابعين للمشهد في “إسرائيل”، والذين اعتبروا ذلك “إهانة لجيشهم”.

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، آنذاك، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وبالفعل قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان أثناء محاولتها زيارة ابنتها.

المصدر: فلسطين اليوم