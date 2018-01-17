شدّد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، على “ضرورة تكثيف جهود الدول لضمان الأمن في الفضاء الرقمي ضدّ مخاطر الإرهاب السيبراني”.

وأكّد مديفيديف، أثناء حديثه في منتدى غايدار الإقتصادي، أنّ “التعقيد المتزايد لنظم المعلومات يضاعف من خطر حدوث أخطاء صغيرة تؤدّي لأعطال واسعة في هذا المجال، فضلًا عن تزايد مخاطر الجرائم السيبرانية والتعرّض للأعمال العدائية”، موضحاً أنّ “خطر استخدام الأسلحة السيبرانية من قبل المنظمات الإرهابية يتزايد ويتضاعف يومًا بعد يوم، فهي لا تحتاج إلى قاعدة صناعية كبيرة مثل الطائرات القتالية والأسطول البحري والصواريخ النووية”.

المصدر: وكالات