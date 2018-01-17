اعتبر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن الميزانية ستحقق فائضا خلال العام الجاري إذا استمرت أسعار النفط بهذه الموجة التصاعدية.

وقال سيلوانوف، للصحفيين، اليوم الأربعاء، “بلغ عجز الميزانية خلال 2017 نحو 1.5% علما أننا توقعنا نسبة 2.2%”.

أما عن ميزانية 2018 فأضاف الوزير “لدينا خطة بأن نخفض عجز الميزانية هذا العام إلى 1.3% من إجمالي حجم الناتج المحلي، وأعتقد أننا سنحقق فائضا إذا استمرت أسواق النفط على هذا المنوال”.

وتوقع الوزير الروسي، زيادة إيرادات النفط والغاز في الميزانية خلال 2018 إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى ضرورة تحقيق هذا الهدف حتى ولو انخفضت أسعار النفط، أو بقيت العقوبات مفروضة على روسيا.

المصدر: وكالات