أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه في ظل الوضع الراهن الآن في شبه الجزيرة الكورية والمفاوضات بين الكوريتين الجنوبية والشمالية قد تساعد في تجنب نشوب الحرب ومن المهم ألا تفوت هذه الفرصة.

وقال غوتيريش في حديث له الثلاثاء “هناك فرصة سانحة وهذه الفرصة من وجهة نظري سوف تساعد في تجنب الحرب ولكن من المهم عدم تفويت هذه الفرصة”.

ووصف غوتيريش “المحادثات بين ممثلي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والقرار بإرسال وفد كوريا الشمالية إلى دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية بالمشجعة”.

وقال غوتيريش إن “هناك أملا في أن تؤدي التحركات الجادة إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية”.

المصدر: سبوتنيك