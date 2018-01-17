ندد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني بمطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدارة أوقاف القدس بوقف كافة أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى.

وأكد المومني أن جميع شؤون المسجد الأقصى هي من اختصاص إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن لا علاقة لسلطات الاحتلال بأي من أعمال الصيانة والترميم في المسجد.

وأعرب المومني عن رفض المملكة لمثل هذه التصرفات الاستفزازية، وعن عزمها الاستمرار في النهوض بمسؤولياتها في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

المصدر: وكالات